お笑い芸人・関根勤が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新した。この日は、お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんをゲストに招いた。金ちゃんは事務所の大先輩・西川きよしの「伝説」に言及。「僕らの同期に『デニス』っていう…」と、賞レースで審査を務めた西川が、デニスのネタを絶賛したという。金ちゃんは「きよし師匠がハマりまくっちゃって。（ネタの最中に）『おもろー