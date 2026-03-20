競泳の日本選手権第２日は２０日、東京アクアティクスセンターで行われ、男子８００メートル自由形は今福和志（枚方ＳＳ）が、自身の記録を更新する７分４７秒８１の日本新で優勝した。前日の男子４００メートル自由形に続き、二冠を達成。自身の日本記録を０秒５３短縮したが、報道陣に見せたのは喜びより悔しげな表情。今秋の愛知・名古屋アジア大会などの代表選考会を兼ねる大会だが、派遣標準記録切りはならず、「もう少し