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米１０年債利回りは４．２９９％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（日本時間21:37）（%） 米2年債 3.849（+0.057） 米10年債4.299（+0.049） 米30年債4.874（+0.036） ドイツ2.966（+0.004） 英国4.926（+0.083） カナダ3.479（+0.041） 豪州5.024（+0.049） 日本2.269（+0.058） ※米債以外は10年物