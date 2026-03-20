昨年のジャパンＣを制した欧州年度代表馬カランダガン（セン５歳、仏Ｆ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）がドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（２８日、メイダン・芝２４１０メートル）に参戦することが正式に決まった。馬主のアガ・カーン・スタッズが２０日、公式Ｘで発表した。公式Ｘでは「カランダガンは昨年２着だったドバイシーマクラシックで２０２６年のキャンペーンをスタートさせる予定です」と報告。続けて「