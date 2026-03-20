◇オープン戦オリックス2―6阪神（2026年3月20日京セラD）オリックス・山下舜平大投手（23）の20日の阪神戦（京セラドーム）先発登板回避は右肘痛が要因であることがわかった。岸田監督が試合後「コンディション不良ですね、肘のあたりです」と明かした。今後の見通しについては「治療の方に回ってもらっています。大事をとって、痛みがなくなれば帰ってきますが。めちゃくちゃ早くはないと思います」と説明。開幕投手の