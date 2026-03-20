【ニューヨーク共同】20日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比91銭円安ドル高の1ドル＝158円56〜66銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1566〜76ドル、183円50〜60銭。原油価格の高止まりや米長期金利の上昇を受け、ドルを買って円を売る動きが優勢となった。19日午後5時時点は、前日比2円18銭円高ドル安の1ドル＝157円65〜75銭。ユーロは1ユーロ＝1.1585〜95ドル、182円65〜75銭。