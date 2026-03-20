平日のお昼に突然、義父が訪ねてきたらどうしますか？あまり多くを語らない義父なので、特に会話が弾むわけもなく。なぜ家へ来たのか謎のままのランチタイムとなった沙由さん。ご飯の後、義父はあるものを置いて帰っていったのですが…。＞＞【まんが】夫源病で義実家トラブル