アクロバティックな妖怪の正体は美少女！ 塀を登っていた理由は何!?▶▶この作品を最初から読む神社、仏閣、石仏…民俗にあふれる門前町。最近、この町に住む小学生の間で広がっているのは、背が高くて髪が長いアクロバティックな女の妖怪の噂。小学生のケーゴが友人と下校していると、目の前に現れたのはまさに噂通りの女の妖怪!? 恐る恐る近づくと、体にしがみつかれて身動きが取れない！ そして耳元でささやく女の声