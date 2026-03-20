【北京＝照沼亮介】１月に中国から日本に輸出されたレアアース（希土類）磁石は、前月比２１・１％減の２２１トンだった。中国政府は１月、高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に反発しデュアルユース（軍民両用）製品の輸出規制を発動しており、レアアースにも影響した可能性がある。中国の民間調査会社「鉄合金在線」が２０日、税関当局のデータをまとめた。発表によると、２月も前月比０・７％増の２２２トンで、同水準にとど