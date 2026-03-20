プリントシール機の30周年を記念した体験型展示が20日、東京・渋谷でスタートし、展示会を訪れた人を取材しました。1995年、『プリント倶楽部』から始まったプリントシール機。当時、中高生を中心にブームとなりました。会場には、30年の歴史を振り返る年表や、プリを貼る場所として定番だったプリ手帳やガラケーなど懐かしのアイテムが並んでいます。2007年にデカ目ブームの火付け役となった平成のシール機も復活。デカ目になる撮