嵐の相葉雅紀が持つ“天然っぷり”に、改めてスポットライトが当たっている。癒やしキャラとして長年愛されてきた相葉。その魅力が再発見されつつある。 （関連：嵐 相葉雅紀の“変わらなさ”が人々の心を癒す長い付き合いでも掴みきれない愛らしい魅力） ことの発端は、3月14日に二宮和也が「速報」と題したポストだった。現在、ラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を巡っている嵐。5月31日ま