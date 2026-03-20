集会で拳を上げるウンベルト・ボッシさん＝2010年3月、ミラノ（AP＝共同）ウンベルト・ボッシさん（イタリアの右派政党「同盟」創設者）地元メディアによると19日、北部バレーゼの病院で死去、84歳。死因は明らかになっていない。経済的に豊かな北部の自治権拡大などを訴えて支持を広げ、長くイタリア政界で影響力を保持した。41年、北部ロンバルディア州生まれ。89年に「北部同盟（現・同盟）」を結成し、トップの書記長とな