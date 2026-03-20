きれいめにもカジュアルにも着まわしやすいワイドパンツ。春はどう穿くのがおしゃれ？ 迷ったらスタッフさんの着こなしを参考にしてみて。今回は【GU（ジーユー）】のワイドパンツを使った、オンコーデとオフコーデを紹介します。気になったらアイテムごと真似してみて。 きれいめブラウスで春らしいオンコーデ 【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込） ワイドパンツにトレンドのボウ