本格的なスイーツが手頃な価格で買える【シャトレーゼ】では、あんこを使った和洋折衷パイを販売中。お店で焼き上げる「焼きたて菓子」から、手土産にも重宝する個包装になった和菓子まで、あんこ好きなら見逃せない「パイ」を紹介するので、お買い物の参考にしてみてください。 パリパリ & サクサク！ 食感も楽しい！ @megumiko_maniaさんが、「まずパイがパリパリ & サクサク！ 層もしっかりあって