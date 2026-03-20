中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月20日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は20日の記者会見で、日米首脳会談で台湾海峡への言及があったことについて質問に答え、台湾は中国領土の不可分の一部であり、台湾問題は純然たる中国の内政だと述べた。その上で、台湾問題の解決は中国人自身のことだとし、台湾海峡の平和と安定を守るためには旗幟（きし）鮮明に「台湾独立」分裂行為に反対すべきだと強調。