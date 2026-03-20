◇オープン戦東京ドーム（2026年3月20日巨人2―1楽天）楽天の浅村栄斗内野手（35）が0―0の2回1死で、巨人の開幕投手を務めるルーキー竹丸の実戦連続無失点を14イニングで止めるソロを放った。浮いたスライダーを左中間席へ運び、「とにかく自分の形で振ることをだけ考えていた。ここ何試合かはしっかり甘い球をミスショットすることなく打てている」とうなずいた。14日中日戦、18日西武戦に次いで、オープン戦3号。こ