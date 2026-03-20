◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第1日（2026年3月20日千葉県紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）ツアー通算12勝の小祝さくら（27＝ニトリ）は3バーディー、4ボギー、2ダブルボギーの77と崩れて77位と出遅れた。桂川有人との結婚が報道されてから初のラウンドで精彩を欠いた。小祝は「アイアンが全然駄目だった。パットも入ったり、外れたりを繰り返した」と悔しそうにつぶやいた。4番でボギーが先行。5