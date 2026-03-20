【エルサレム＝福島利之】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１９日、エルサレムの首相府で記者会見を行い、「イランにはウランの濃縮能力も弾道ミサイルを生産する能力もない」と述べ、イランへの軍事作戦での戦果を強調した。ネタニヤフ氏はまた、イランでの体制を崩壊させるには「地上での要素」が不可欠だとの認識を示した。地上でどのように作戦を展開するかは言及しなかった。記者会見の終了後、エルサレムには