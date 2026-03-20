世界室内陸上が日本時間20日に、ポーランドで開幕し、男子800mに出場したクレイ アーロン 竜波（23、ペンシルベニア州立大）が1分46秒08をマークし2着で予選を突破した。【世界室内陸上・出場選手一覧】3月20日開幕！桐生祥秀、田中希実ら日本代表10人今年1月に800mの日本室内記録を1分45秒17をマークしたクレイ アーロン 竜波。予選1組で登場し、序盤から先頭でレースを引っ張ると、最後1周でオーストラリアの選手に交わされなが