◆オープン戦巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）巨人の育成右腕、エルビス・ルシアーノ投手（２６）が初セーブをマーク。これでキャンプ中の練習試合から７試合連続無失点とした。楽天戦で１点リードの９回から登板。今季７登板目で初となる与四球から２つのフォアボールで１死一、二塁のピンチを背負うも、後続の宗山を１５１キロで遊飛。最後は代打・渡辺佳を初球の１５０キロで右飛に打ち取ってガッツポーズした。ブ