ＳｎｏｗＭａｎの看板番組「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さい」（金曜・後８時、20日は後７時）が２０日に放送され、４月３、１７日に放送予定の３時間ＳＰに世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＶとＪｕｎｇＫｏｏｋ（ジョングク）が出演することを発表した。舞台は韓国ソウル近郊、日韓スタッフ総勢２００人が集結して日韓合作ビッグプロジェクトとして「それスノ」ゴールデン進出３周年を記念して完コピダンス対決を韓