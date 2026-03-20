ピン芸人日本一を決める「R―1グランプリ2026」が21日に都内で行われる。スポニチでは、24代目王者の称号を懸けた最終決戦に臨む人気コンビ「さすらいラビー」の中田和伸（34）に単独でインタビュー。意気込みを聞いた。（西村綾乃）大会には過去最多となる6171人がエントリー。2月の準決勝では、フリーアナウンサーの石井亮次（48）、過去のファイナリスト・サツマカワRPG（35）ら34人と激突した。結果発表時に名前を呼ばれ