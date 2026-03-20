モデルでタレントの益若つばさが２０日、ＡＢＥＭＡＴＶのニュース番組「ＡｂｅｍａＰｒｉｍｅ」に出演。日米首脳会談についてコメントした。高市首相は１９日（日本時間２０日未明）、米ワシントンのホワイトハウスでトランプ大統領と会談。トランプ氏はイランが事実上封鎖したホルムズ海峡の安全航行のための?貢献?を要請した。高市氏は「安全確保は非常に重要」としつつ法制上の制約があると説明し、理解を求めた。ま