メ～テレ（名古屋テレビ） 3連休初日に痛ましい事故が起きてしまいました。三重県の新名神高速で発生した多重事故で、6人が死亡しました。このうち3人は子どもだったということです。 20日未明、大阪方面へと向かう新名神高速下り「野登トンネル」の出口付近で発生した多重事故。大型トラックが追突し車2台などが炎上しました。 1台の車に乗っていた性別不明の大人とみられる1人、さらに、もう1台の車に乗っていた大