三重県亀山市の新名神高速下りで大型トラックが乗用車に突っ込み、子どもを含む6人が死亡した事故で、成人男性1人が衝突の弾みで車の外に投げ出されたとみられることが分かりました。 20日、亀山市の新名神高速下りのトンネル出口付近で運送会社社員の水谷水都代容疑者（54）が運転する大型トラックが乗用車に突っ込み、車4台が絡む事故になり、子ども3人を含む6人が死亡しました。 警察の調べに水谷容疑者