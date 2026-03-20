モデルの近藤千尋（36）が20日、自身のインスタグラムを更新。次女の卒園式に出席したことを報告した。近藤は19日の投稿で「明日は次女の卒園式です。。泣母、泣きすぎないように頑張ります。笑」と報告。この日はストーリーズで、着物姿の自身と、袴姿の次女、夫のお笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久との親子3ショットを投稿し卒園式参列を報告。さらに「幼稚園でママ友に出会えたことも宝物大好き大好き大好