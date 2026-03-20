【ワシントン＝堀和彦、阿部真司】高市首相は１９日（日本時間２０日）、米ワシントンのホワイトハウスでトランプ大統領と会談した。イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を含めた中東情勢の安定に向け、緊密に連携していくことで一致した。トランプ氏はホルムズ海峡を巡る日本の対応を評価し、首相は初訪米でトランプ氏との結束を確認することに成功した。会談は茂木外相と赤沢経済産業相らが同席して約１