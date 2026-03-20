「高齢者が運転すると危ないから免許返納を！」ニュースでよく耳にするこの言葉、実はデータに基づいた“事実”ではないとしたら……？毎日膨大な情報があふれる今、私たちは世間のニュースやSNSに影響され、無意識のうちに「偏った思い込み」を抱えがちです。そして、その思い込み（＝速い思考）こそが、私たち自身を悩みの無限ループへと導く原因になることも。精神科医・和田秀樹氏の著書『落ち込まない 考えすぎない気持ちの整