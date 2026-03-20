お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤さんは3月18日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露し、反響を呼んでいます。【写真】名倉潤、家族ショットを披露！「ダブル卒業＆入学なんですね〜」名倉さんは「皆さまお久しぶりです今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では、息子と娘がケーキを手に座り、名倉さんと妻でタレントの渡辺満里奈さんが子どもたちの肩に手