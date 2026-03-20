洗濯機から出てくる謎の「茶色いカス」。クリーナーを使って洗濯槽を洗浄しているのになかなか全て除去できないということもあります。本記事では、しつこい茶色いカスの正体や、家庭でできる洗浄のコツなどを分かりやすく解説します。【表で見る】洗濯機は何年？家電の「寿命」一覧「茶色いカス」の正体は？洗濯後の衣類につく茶色いカスの正体は、洗濯槽の外側についた黒カビや汚れです。脱水用の穴から入り込んだ衣類の汚れや溶