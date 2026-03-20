韓国政府系シンクタンクの国家安保戦略研究院はこのほど公表した報告書で、北朝鮮がウクライナに侵攻したロシアへの派兵と軍需物資の輸出により、最大144憶ドル（約2兆3000億円）の収益を上げたとの分析を明らかにした。韓国・聯合ニュースは「国際社会による対北朝鮮制裁が無力化される」と伝えた。北朝鮮はロシアが2022年2月に始めたウクライナ侵攻で、ベラルーシなどと共にロシア側にくみした数少ない国の一つ。24年6月にはロシ