日本ハムはリリーフ陣が順調な仕上がりパ・リーグ球団のオープン戦が20日、各地で行われた。オリックスは2-6で阪神に敗れた。初回、宗佑磨内野手の三塁打を足掛かりに犠飛で1点を先制。しかし先発の高谷舟投手が2回、1死満塁から3連続適時打を浴びて逆転を許した。2回にボブ・シーモア内野手の二塁打をきっかけに1点を返したが、反撃もここまで。3番手の寺西成騎投手は5回を2失点と好リリーフを見せたが、3回以降打線が沈黙した