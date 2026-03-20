学情は、2027年３月卒業（修了）予定の大学生・大学院生を対象とした「初任給や給与について」のアンケート結果を2026年1月13日に発表した。「モチベーションのもとになる」などの声調査では、就職において初任給の重視度合いを聞いたところ、「最優先ではないが重視している」が最多の73.8％だった。「最も重視している」は6.7％で、両者を合わせた「重視する」は80.5％と大多数を占めた。回答者からは、「奨学金を早く返済したい