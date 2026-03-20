イングランドサッカー協会（FA）は現地３月20日、27日のウルグアイ代表戦と31日の日本代表戦に臨むイングランド代表メンバー35名を発表した。そのリストに、レアル・マドリーに所属するトレント・アレクサンダー＝アーノルドの名前は含まれなかった。同選手は昨年６月に行なわれた北中米ワールドカップ欧州予選のアンドラ戦（１−０）を最後に、代表でのプレーが途絶えている。昨夏にリバプールからレアル・マドリーへ移籍し