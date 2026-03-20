40歳が集う「W成人式」 俳優・磯村勇斗さんも登場 3月20日、静岡市で「W成人式」が開かれ、2025年度で20歳の倍、40歳を迎える人が集まりました。 【写真を見る】親子で楽しめる新たな遊び場「ハレバレ」オープン=静岡市 会場には静岡県出身の俳優・磯村勇斗さんも登場し、トークショーが行われました。 社会で大きな役割を担ってくる世代が同級生と再会し、地域のつながりを強くすることが狙いです。 ＜出