梅ケ島小中学校で閉校式 3月20日、静岡市の山間部にある梅ケ島小中学校で「閉校式」が行われました。 【写真を見る】親子で楽しめる新たな遊び場「ハレバレ」オープン=静岡市 多いときには300人ほどの子どもが在籍していましたが、今では小学校5人、中学校9人の計14人にまで減ってしまいました。 ＜在校生代表＞ 「正直なところ、大好きな梅ケ島小中学校がもっと続いていってほしいというさみしい気持ちでいっぱいです