IEA=国際エネルギー機関は、イラン情勢の悪化で高騰する原油価格への対処法として、リモートワークを行うことや公共交通機関を利用することなどの提言をまとめました。IEA=国際エネルギー機関は、高騰する原油価格が消費者に与える経済的影響を緩和するために、政府や企業、一般の家庭レベルでできる具体的な対応策をまとめました。世界の石油需要のおよそ45%を道路での輸送が占めているとして、高速道路の制限速度を少なくとも時