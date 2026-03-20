“第3の賃上げ”として注目されている「福利厚生」。 企業ごとに様々な工夫がありました。【春闘“満額回答”相次ぐ中】50代だけがマイナス？賃金上昇の「世代間格差」【写真で見る】第9子出産で総額6600万円に山内あゆキャスター:まずは、手厚すぎる「出産育児祝い金」です。「出産育児祝い金制度」として、札幌市の建築系の企業のヤブシタHDでは、▼第1子が生まれると50万円、▼第2子が生まれたときも50万円を支給します。