◇大相撲春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）三段目は生田目（二子山）、豊雅将（時津風）が７戦全勝で並び、千秋楽に優勝決定戦が行われることになった。生田目はモンゴル出身の龍葉山（時津風）との６勝０敗同士の対決を突き落としで制した。昨年６月に左膝を手術し、３場所連続全休から復帰２場所目。元十両の実力者も各段優勝の経験はなく「優勝したい。しっかり勝ちにいきたい」と気合。先場所は同じ部屋の