◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第1日（2026年3月20日千葉県紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）今季第3戦の第1ラウンドが行われ、昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が4バーディー、ボギーなしの68で回り、首位と1打差の2位で滑り出した。激しい雨も凍える寒さも関係ない。女王が貫禄のゴルフを見せた。ただ1人ボギーなしの4アンダーで回った佐久間は「寒くてタフなコンディションだったけど、ノ