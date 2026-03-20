◇プロ野球 オープン戦 巨人 2-1 楽天(20日、東京ドーム)巨人は投手陣が粘り強いピッチングで楽天打線を1失点におさえると、打線が終盤に逆転し接戦に勝利。オープン戦4連勝を飾りました。この日の先発は、開幕投手に内定しているドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手。ここまでオープン戦では2試合7イニングを『0』に抑えてきた左腕が、好調そのままに楽天打線と対戦しました。初回を無失点に抑え、2回1アウトから楽天6番の浅村栄斗