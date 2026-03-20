表彰台で手を振る坂井＝東京アクアティクスセンター（花輪久写す）飛び込みの翼ジャパン・カップ第２日は２０日、愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて東京アクアティクスセンターで行われ、男子３メートル板飛び込みは坂井丞（ミキハウス）が代表入りを確実にした。男子３メートル板飛び込みの３３歳のベテラン坂井は、大きなミスなく、３位ながら代表入りが濃厚となった。「予選、決勝を通して、いつも以上に安定し