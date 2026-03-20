ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組が、２０日にテレビ朝日で放映された「徹子の部屋特別編」に出演した。番組ではミラノ・コルティナ五輪での演技を振り返った。金メダルについて三浦は「すべてのつらいトレーニング、食事生活が報われた。試合期間中に龍一くんが泣くことは初めてだった。今日は龍一くんのために