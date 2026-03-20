昨季のア・リーグ王者に、開幕前から不穏な空気が漂ってきた。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」は、トロント・ブルージェイズの先発陣に故障者が相次ぎ、ロースター編成の前提そのものが揺らぎ始めていると報じた。ホセ・ベリオス投手（３１）、シェーン・ビーバー投手（３０）、そして昨季に台頭したトレイ・イェサベージ投手（２３）が相次いで離脱。厚みが売りだった投手