ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組が２０日、テレビ朝日で放映された「徹子の部屋特別編」に出演した。番組ではミラノ・コルティナ五輪での演技を振り返り、５位と出遅れたショートプログラム（ＳＰ）でのリフトのミスについて木原は「衣装が、（手を）置いているスポットから滑ってしまった」と要因を語った。その