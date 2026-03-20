新生ゼロワンの女子部「ガールズプロレスリングＲｏｓｅ」は、４月２５日に東京・板橋区の「ＴＯＫＹＯＳＱＵＡＲＥｉｎＩｔａｂａｓｈｉ」で旗揚げ戦を開催することが決定した。２０日のプレ旗揚げ戦第２弾新木場大会で、工藤めぐみＧＭ（５６）が発表した。Ｒｏｓｅは３月１日、この日と２度のプレ旗揚げ戦を行ってきた。所属選手は真白優希、堀このみ、七世真理子の３人だが、どんな団体を目指すのか。工藤ＧＭは「い