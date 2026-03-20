BTSのVとJung Kookが、4月3日19時より放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）に特別ゲストとして登場することが発表された。今回はゴールデン進出3周年を記念し、3時間スペシャルで「ダンスノ完コピレボリューション」in韓国を放送する。【写真】V＆Jung Kook、『それスノ』に降臨！誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画「ダンスノ