実業家・進撃のノアが２０日に自身のインスタグラムを更新し、「週末脱力感」とだけつづると、淡いピンクのニットの装いで遠くを見つめる横顔ショットを披露した。この投稿には「可愛いノアちゃん！！」「ラブです」「ポニーテール似合いすぎ」「ほんとに綺麗」「横顔も綺麗」「可愛すぎてきっつ」といったコメントが寄せられている。進撃のノアは人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルと２０２５年５月に結婚を発表し「０日婚」と明