DEZERTが、初の47都道府県ツアーを完遂。その集大成となるグランドファイナル公演＜DEZERT 47AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL「僕らの音楽について」＞を幕張メッセイベントホールにて開催した。本公演では、本編からアンコールまで全21曲を披露。さらにバンド史上初となるダブルアンコールでは、Ken（L’Arc-en-Ciel）プロデュースによる最新楽曲「音楽」をライブ初披露した。同楽曲は、自らが“音楽”に向き合うその姿勢を謳うメッ