◆オープン戦巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）巨人は１番に今季初めてトレイ・キャベッジ外野手を起用した。初回先頭で一塁ベース直撃の内野安打で出塁。長打力とスピードを兼ね備える新たな強打の１番打者の可能性を示した。オープン戦１４試合目。１番スタメンは浦田が最多５試合、育成選手の平山が３試合、佐々木が２試合、松本が２試合、小浜が１試合。キャベッジで６人目だ。阿部監督は以前１、２番について「機